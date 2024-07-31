9 yaşındaki ikiz kardeşler derede boğuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
9 yaşındaki ikiz kardeşler derede boğuldu

Bingöl'un Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde, sıcak havada girdikleri derede oynayan 9 yaşındaki ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, boğuldu.

Acı olay akşam saatlerinde Karlıova'nın Sermekaya köyünde gerçekleşti. Sıcak havadan bunalıp, köy çıkışındaki dereye giren ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Çevredeki köylüler ikiz kardeşleri sudan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit etti. Talihsiz çocukların cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karlıova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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