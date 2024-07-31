9 yaşındaki ikiz kardeşler derede boğuldu

Acı olay akşam saatlerinde Karlıova'nın Sermekaya köyünde gerçekleşti. Sıcak havadan bunalıp, köy çıkışındaki dereye giren ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Çevredeki köylüler ikiz kardeşleri sudan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit etti. Talihsiz çocukların cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karlıova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.