9 yıl abisinin kimliğini kullandı: Firari Buca’da yakalandı

Kaynak: DHA
9 yıl abisinin kimliğini kullandı: Firari Buca’da yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde insan kaçakçılığı ve ölüme sebep olmak suçundan aranan firari sahte kimlikle yakalandı. Fiziki ve teknik takibi sonrası Buca’da yakalanan firarinin 11 kişinin ölümü nedeniyle 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği öğrenildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarından çok sayıda kaydı bulunan, 2016 yılında Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçırdığı esnada göçmenlere vermiş olduğu botun dalgalardan dolayı batmasıyla 11 kişinin ölümüne sebep olduğu için hakkında yargı süreci başlayan B.A.'nın Buca'da olduğunu belirledi. Yaşanan olayla ilgili hakkında 61 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.A.'nın izini süren polis ekipleri, 15 gün boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.

9 YILDIR AĞABEYİNİN KİMLİĞİYLE SAKLANIYORMUŞ

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışma sonucu B.A., saklandığı arkadaşının evinde yakalandı. Zanlının ağabeyinin kimliğini kullanarak saklandığı belirlendi. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

9 yıl abisinin kimliğini kullandı: Firari Buca’da yakalandı

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