9 yıl sonra bir ilk! Çankaya'daki Kabine toplantısı başladı

Kaynak: Haber Merkezi
9 yıl sonra bir ilk! Çankaya'daki Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplaya başladı. Kabine, Çankaya Köşkü'nde 9 yıl sonra ilk defa toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 15.05'te başladı.

Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

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