90 bin TL ve 5 ton buğday yangında kül oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evde çıkan yangında 90 bin TL nakit para ve 5 ton buğday yanarak kül oldu.

KAYNAK: İHA
90 bin TL ve 5 ton buğday yangında kül oldu

Olay, Kınık Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. K.İ.'ye ait iki katlı kerpiç evde elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm evi sararken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, evde bulunan 90 bin TL nakit para ve 5 ton buğday yanarak kül olurken, 10 adet kümes hayvanı ve 25 adet küçük baş hayvan da telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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