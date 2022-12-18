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Bandırmaspor-Pendikspor:90+5'te altın gol

Spor Toto 1.Lig'in 18.haftasında Bandırmaspor ile Pendikspor karşılaştı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:09
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90+5'te gelen golle Bandırmaspor Pendikspor'u mağlup etti

Bandırmaspor-Pendikspor:90+5'te altın gol
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Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golü 90+5'te Kerim Avcı'dan geldi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Bandırmaspor'da Atabey Çiçek, penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Şener, Emir Eray Eyisoy

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Mustafa Saymak (Dk. 54 Kerim Avcı), Atabey Çiçek (Dk. 68 Dembele), Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 86 Manos), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 86 Oğuz Kaan Güçtekin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 68 Sedat Şahintürk)

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Kappel (Dk. 83 Ahmet Yazar), Regattin (Dk. 83 Muhammed Akarslan), Berkay Sülüngöz, Hasan Kılıç (Dk. 74 Enes Keskin), Thuram (Dk. 69 Görkem Bitin), Mesut Özdemir, Erhan Kara (Dk. 70 Ferhat Öztorun), Gökcan Kaya

Gol: 90+5 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Kappel (Pendikspor)

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