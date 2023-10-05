90'lar akımına Bergüzar Korel de katıldı

Eşi Halit Ergenç'le birlikte hayatını İngiltere'de yaşamaya karar veren Bergüzar Korel, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanıyor.

Özellikle, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bölgedeki depremzedelere yardım götürmek için uğraşan Korel şimdilerde gündelik hayata dair esprili paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı bir süredir etkisi altına kalan 90'lı yıllara dair fotoğrafların paylaşıldığı akıma katılan Bergüzar Korel, pek çok meslektaşı gibi yapay zeka kullanmak yerine eski bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine de "Arkadaşlar üzgünüm ama hiçbirimiz ponpon kız değildik" notunu düştü.