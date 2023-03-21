92 yaşındaki medya milyarderi Rupert Murdoch beşinci kez evleneceğini açıkladı

Dördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanmasının üzerinden bir yıldan daha az bir zaman geçen, ABD merkezli News Corporation şirketinin Avustralyalı medya yöneticisi Rupert Murdoch, yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Murdoch'un nişanlısı, 66 yaşındaki Amerikalı poliz vaizi Ann Lesley Smith.

Murdoch, New York Post'un ortaya attığı Ann Lesley Smith ile nişanlandığı habeini, gazeteye verdiği röportajda doğruladı. Murdoch, nişanlısıyla eylül ayında California'da bir şarap bağında düzenlenen etkinlikte tanıştıktan iki hafta sonra onu aradığını açıkladı.

"EVLENME TEKLİF EDERKEN GERGİNDİM"

Kendisinin “dörtte bir İrlandalı” olduğunu söyleyen Murdoch, Smith’e St Patrick Günü'nde evlenme teklif ettiğini belirtti.

Daha önce dört kez evlenen Murdoch, evlenme teklif ederken "gergin" olduğunu anlattı. Ünlü iş insanı, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" dedi.

"AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ"

Ann Lesley Smith, ünlü country şarkıcısı Chester Smith'in eşiydi. Chester Smith 2008'de hayatını kaybetmişti.

Ann Lesley Smith, Murdoch ile ilişkisini "Tanrı'nın bir armağanı" olarak tanımladı ve nişanlısıyla "aynı inançları paylaştığını" ve "aynı dili konuştuğunu" söyledi.

Smith, "Ben 14 yıldır dulum. Rupert gibi benim kocam da bir iş insanıydı. Yerel gazeteler için çalıştı, radyo ve televizyon istasyonları kurdu ve Univision'un tanıtımına yardımcı oldu. Yani Rupert'in dilini konuşuyorum. Aynı inançları paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Smith, yeniden nişanlanmak için 'doğru zamanı beklediğini' hissettiğini ve 'arkadaşlarının onun adına mutlu olduğunu' sözlerine ekledi.

EN BÜYÜK ÇOCUĞU 64 YAŞINDA

İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. Çiftin düğün töreni yaz sonunda olacak.

Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan geçen Eylül ayında ayrıldı.

Murdoch'un önceki evliliklerinden altı çocuğu var: İlk eşi Patricia Booker'dan şimdi 64 yaşındaki kızı Prudence MacLeod, 53 yaşındaki kızı Elisabeth ve 50 yaşındaki oğulları Lachlan ve ikinci eşi Anna Mann'dan 49 yaşındaki James ve 21 yaşındaki olan kızı Grace; üçüncü eşi Wendi Deng'den 19 yaşında Chloe adlı çocukları var.

Murdoch ve dördüncü eşi eski süper model Hall'un geçen yıl sona eren altı yıllık evlilikleri boyunca hiç çocuğu olmadı.

ABD vatandaşı olan Rupert Murdoch'ın dev medya imparatorluğu, İngiltere'deki Times ve Sun gazetelerinin de sahibi. Avustralyalı medya patronundan sonra bu imparatorluğu kimin devralacağı da sık sık gündeme geliyor.

