93 yaşındaki Dursun Dede’nin ilginç vasiyeti

Aksu Mahallesi'nde yaşayan Sofuoğlu, küçük yaşlarda muavin olarak başladığı yük taşımacılığına yıllarca kamyon şoförü olarak devam etti. İran, Irak, Suriye, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere yük taşıyan Sofuoğlu, 15 yıl önce emekli oldu. Bir süre Zonguldak'ta yaşadıktan sonra memleketine dönen Sofuoğlu, 6 yıl önce eşini kaybetti. Eşini evinin yanındaki mezarlığa defneden Sofuoğlu'nun tek arkadaşı, 1954 model Willys marka kamyoneti oldu.

50 yıl önce aldığı kamyonetiyle Salı ve Cuma günleri şehir merkezine inen Sofuoğlu, bunun dışında evinden ayrılmıyor. Klasik kamyonetini satmayı düşünmeyen Sofuoğlu'nun vasiyeti ise duyanları şaşırtıyor. Vasiyetinde, öldükten sonra eşinin yanına gömülmek ve kamyonetinin de mezarının yanına konulmasını istedi.

Hayatının yollarda geçtiğini belirten Sofuoğlu, "Çeşit çeşit kamyonum vardı. İran, Irak, Suriye su yolumdu. Avrupa'da Almanya'ya gittim. İngiltere'ye de gemiyle gittim. Yaklaşık 15 yıl önce kamyonculuğu bıraktım. 50 yıl önce bu arabayı aldım. Salı ve Cuma günleri ilçe merkezine iniyorum. Bazen de yaylaya gidiyorum" dedi.

Geçen sene yeni Zigana Tüneli yapıldıktan sonra kamyonetiyle tünelden geçtiğini belirten Sofuoğlu, "Yeni Zigana Tüneli'ni görmek için kamyonete binerek o tünelden geçtim. Kamyonetimin bakımlarını hiç aksatmadım. Muayenesini de yaptırıyorum. Muayeneden sonra teşekkür bile ettiler. Birisi yeni araba ile geldi, muayeneden geçemedi. Bu 1954 model araba sorunsuz geçti. Herhangi bir arızası çıktığında kendim yapıyorum. Motorunu aldığım yıllarda evin önünde değiştirmiştim. Benzinli motoru vardı, onu dizele çevirdim. Kamyonetimi kullanmaya devam ediyorum, kopamıyorum. Artık yük taşımıyorum" ifadelerini kullandı.

93 yaşına rağmen zinde ve sağlıklı olduğunu "Allah'ın takdiri" diyerek özetleyen Sofuoğlu, vasiyetini de hazırladığını söyledi. Sofuoğlu, kamyonetinin mezarının yanında olmasını istediğini belirterek, "Bu kamyoneti çok kişi istedi, satmadım, satmam. Ben mezara, o da onun üstü. Vasiyetim öyledir. Orada kalacak. Gençlik yıllarımda farklı araçlarım oldu. Bu arazili olduğu için hoşuma gitti. Köyümüzün yolları kötüydü. Adamın çıkamayacağı patika yol için bu aracı tercih etmiştim. Evime çıkmak için bunu aldım. Orijinal boyası halen üzerinde" şeklinde konuştu.