96 bin makaron ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara imalatçısını ve satıcılarına yönelik koordineli çalışmalar çerçevesinde yapılan operasyonda 96 bin 740 makaron ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
96 bin makaron ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde S.Ç. isimli şahsa ait imalathane ve işyerinde yapılan operasyonda yapılan aramada; 61 bin 140 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 35 bin 600 adet boş makaron, 87 kilogram kıyılmış tütün, 287 adet kesilmiş bandrol, 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet 150 litre kapasiteli kompresör, 300 adet sahte bandrol ve alım-satım defteri ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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