96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden akılalmaz savunma

Türkiye’de yaklaşık 9 ay önce Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, Çukurova ilçesi Alpargün Apartmanı da ihmaller dosyasına eklendi. 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün adliyeye sevk edilirken “Mukadderat” dedi. Mahkemede yaptığı savunmada ise “Betonlar kanser oldu, büyük, şiddetli bir deprem yaşandı. Binanın yıkılma sebebi ilk olarak bu şiddettir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde felaketi yaşamıştı. 6 Şubat’ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Alpargün Apartmanı, 96 kişiye mezar olmuştu. Apartmanı’nın tutuklu müteahhidi Hasan Alpargün adliyeye sevk olurken “Mukadderat” şeklinde konuşmuştu. İlk duruşmada ise, apartmanın betonlarının kanser olduğunu öne sürdü.

BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN 22 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hasan Alpargün hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

“SULAR BETON KANSERİNE NEDEN OLDU”

Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Hasan Alpargün’ün ilk duruşması sabah saatlerinde başladı. Alpargün yaptığı savunmada, "Denetimin ardından gereken tüm ruhsatlar ve son olarak iskan alındı. Hiç eksik malzeme kullanmadım. Adana’da o dönem 3 büyük deprem oldu. Bu depremlerde binamız hasar almadı. Aradan 26 yıl geçti. 6 Şubat’ta büyük, şiddetli bir deprem yaşandı.

Binanın yıkılma sebebi ilk olarak bu şiddettir. Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların beton kanserine neden olmasıdır. Ayrıca su demirlere de zarar vermiştir" sözlerine yer verdi.

“OLAYIN ŞOKUYLA TRAVMA YAŞADIM”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, yaşanan depremlerden sonra her depremzede gibi uzaklaşmak için gittiğini ifade eden Alpargün, "72 yaşındayım. Olayın şokuyla travma yaşadım. Her depremzede gibi uzaklaşmak istedim. Kaçmak için gitmedim zaten amacım o olsa başka yere giderdim. Arandığımı öğrenince gidip, bizzat polise teslim oldum. 40 yıldır bu işi yapıyorum.

İnsanları hep mutlu etmeye çalıştım. Hastalıklarımdan dolayı cezaevi şartlarında zorlanıyorum. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum. Bilirkişi raporundaki karot örnekleri hatalıdır. Gereken itirazları yaptık. Benim de orada arkadaşlarım öldü. Bugüne kadar Adana’da yüzlerce konut inşa ettim. Hiç şikayet almadım" diye konuştu.

YAKINLARINI KAYBEDENLERİN MADDİ ZARARINI KARŞILAYACAK

Sanığın ardından duruşmaya katılan müştekilerin ifadeleri dinlendi. Müştekiler, apartmandaki daireler veya iş yerlerindeki kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu, yapımda kullanılan malzemeler nedeniyle enkazın kum yığını halini aldığını ve Hasan Alpargün’den şikayetçi olduklarını belirtti.

Öte yandan, sanık Alpargün yaptığı savunmada yakınlarının kaybedenlerin maddi zararını karşılayacağını söyledi.