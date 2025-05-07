98 yıllık dev şirket Türk şirketini satın aldı. 230 ülkede faaliyet gösteriyor

Amerika merkezli sigorta brokeri Arthur J. Gallagher & Co., İstanbul merkezli Aspera Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’yi satın aldı. 1927’de Chicago’da kurulan Gallagher, dünyanın en büyük sigorta brokerlerinden biri olarak biliniyor. Yaklaşık 130 ülkede faaliyet gösteren şirket, bu hamleyle Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Aspera, enerji, endüstriyel mülk, finansal hatlar, inşaat, havacılık ve uzay gibi stratejik sektörlerde uzmanlaşmış bir Türk şirketi. Satın alma sonrası Aspera’nın kurucu ortağı Evrim Özkoç ve ekibi, Gallagher Türkiye operasyonlarının başında Gündüz Tezel’e bağlı olarak görevlerine devam edecek. Finansal detaylar paylaşılmasa da, anlaşma Gallagher’ın Türkiye’deki brokerlik yeteneklerini geliştirme stratejisinin bir parçası.

Gallagher, küresel çapta kendi operasyonları ve muhabir broker ağlarıyla risk yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Türkiye’deki bu satın alma, şirketin Avrupa ve Orta Doğu’daki büyüme planlarını destekliyor. Aspera’nın sektörel uzmanlığı, Gallagher’ın portföyüne değer katarken, Türk sigorta pazarında yenilikçi çözümler sunma kapasitesini artıracak.

Bu satın alma, Gallagher’ın son dönemde gerçekleştirdiği stratejik hamlelerden biri. Şirket, küresel sigorta sektöründeki liderliğini pekiştirmek için yerel pazarlarda uzman oyuncuları bünyesine katmaya devam ediyor. Türkiye’deki müşteriler, Gallagher’ın global deneyiminden ve Aspera’nın yerel bilgisinden faydalanarak daha kapsamlı hizmetlere erişebilecek.