Dünya Kupası elemelerine deplasmanda 3-2'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan Türkiye A Milli Futbol takımı İspanya'ya kendi sahasında 6-0 yenilerek büyük şok yaşadı. Milliler üçüncü maçına Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan'a karşı çıktı. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho'nun yönettiği karşılaşmada kadro değerlerine bakıldığında Türkiye mutlak favoriydi. İlk yarıda 'Bizim Çocuklar' Arda Güler'in golüyle öne geçmesine karşın Kirilov'un filelere gönderdiği topla beraberliğe yakalandı. İkinci yarıya çok hızlı başlayan milliler Victor Popov'un kendi kalesine attığı Kenan Yıldız'in iki, Zeki Çelik ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle Sofya'da 6-1'lik zaferle döndü. Bu sonuç aynı zamanda tarihi bir anlam taşıyor. Milliler tarihteki en farklı deplasman galibiyetini alırken Bulgaristan'a karşı tarihteki en farklı skoru elde etmeyi başardı.

98 YILLIK LANET BİTTİ

Bulgaristan ile ilk milli maçını tam 100 yıl önce yapan ve 2-1 kazanan Türkiye rakibine karşı deplasmanda sahaya ilk kez 1927 yılında çıkmıştı. 14 Ekim 1927'deki karşılaşmayı 3-1 kaybeden milliler tarihte Bulgaristan'ı hiç deplasmanda yenememişti. 'Bizim Çocuklar' 6-1'lik skorla Sofya'da bir ilki başarırken komşuya karşı 24 maçta 8. galibiyetini aldı. Bulgaristan'ın ise 9 galibiyeti bulunuyor.

Tarihte Bulgaristan'ı deplasmanda ilk kez deviren millilerde iki genç isim öne çıktı.. Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ve Juventus'da bu sezon ışıl ışıl parlayan Kenan Yıldız.

ARDA GÜLER'DEN BİR GOL İKİ ASİST

Türkiye'nin attığı ilk golü atan 20 yaş 228 günlük Arda Güler, Kenan Yıldız'ın filelere gönderdiği topun da asistini yaptı. Bununla da yetinmeyen milli futbolcu Zeki Çelik'in golünde de pası veren isim oldu. Arda Güler ve Kenan Yıldız 21 yaşını doldurmadan iki oyuncunun gol attığı ilk deplasman maçını oynadı.

KENAN YILDIZ'DAN HARİKA İKİ GOL

Kenan Yıldız ise iki kez ağları sarsarken yaptığı harika vuruşlarla İtalya'yı niye salladığını gösterdi. A Milli Takım tarihinde bir deplasman maçında 20 yaş 160 günle iki gol atan en genç oyuncu olan Kenan Yıldız, kaleyi attığı iki şutta da ağları sarstı. Milli futbolcu, 0.22 gol beklentisinden iki gol çıkardı. Rakiplerini 4 kez çalımlayan genç oyuncu, altı da ikili mücadele kazandı. Kenan Yıldız ve Arda Güler Türkiye'nin en değerli oyuncusu olarak ilk iki sırayı paylaşıyor.