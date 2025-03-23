99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

Zonguldak'ta CHP'nin ön seçiminde 99 yaşındaki Cemal Özel, kızı ve torunuyla oy kullandı. İmamoğlu'nu desteklemek için geldiğini belirten Özel, yaşanan gecikmeyi eleştirerek, "Dış devletler bu olaylara gülüyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde Zonguldak'ta da sandıklar kuruldu. Kent merkezinde Belediye Sinema Salonu'nda kurulan sandıkta oy kullanma işlemleri 08.00 itibarıyla başladı. Parti üyeleri ve dayanışma için gelenler, mahalle mahalle ayrılan sandıklarda oy kullandı. Cemal Özel de kızı ve torunuyla sinema salonuna oy kullanmak için geldi. CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Özel'in neredeyse partiyle yaşıt olduğunu söyleyerek oy kuyruğunda öncelik tanınması için yardımcı oldu. Özel, listeye imza attıktan sonra oyunu kullandı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de Özel'in elini öperek bir süre sohbet etti.

İmamoğlu'nu desteklemek için geldiğini söyleyen Cemal Özel, "Oy kullandım. Oy biraz geç kaldı. Ben 99 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Çok ayıp bir şey. Dış devletler gülüyorlar bize. Bu olaylara gülüyorlar" dedi.

99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

99 yaşında CHP ön seçiminde oy kullandı

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