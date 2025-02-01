9'uncu gezegende büyük isyan! Halk sokağa döküldü

Van'da kışın en çetin geçtiği, yolunun sürekli kapanması nedeniyle de "9'uncu gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray'da ulaşımın dokuz ay boyunca kesilmesi ilçe halkı tarafından iki gündür protesto ediliyor. Dün yürüyüş yapan, bugün de kepenk açmayan vatandaşlar, 'Tünel isteriz', 'Yol isteriz', 'Mahkûm değiliz' sloganları attı.

Bahçesaraylılar çığ nedeniyle kapatılan 100 kilometrelik yolu kullanamıyor. Van’a gelmek için vatandaşlar mecburi olarak 258 km'lik Hizan yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar tünel veya 100 kilometrelik yollarının açılmasını istiyor. Bahçesaray halkı, yaşadıkları sorunu iki gündür protesto ediyor. Dün “Tünel isteriz”, “Yol isteriz”, “Mahkum değiliz” sloganları eşliğinde yürüyüş yapan ilçe sakinleri, bugün de kepenk kapattı.

Tünel yapılması durumunda Van- Bahçesaray arası mesafe 78 kilometreye düşecek. Bahçesaray halkı adına konuşan İdris Ahi, şunları söyledi: