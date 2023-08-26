A Haber Akşener'in açıklamalarını canlı olarak yayınladı. Hayırdır İnşallah

Başımıza taş mı yağacak. A Haber, Meral Akşener’in yol haritasını açıkladığı Kocatepe’deki açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirmesi dikkat çekti.

A Haber Akşener'in açıklamalarını canlı olarak yayınladı. Hayırdır İnşallah

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Büyük Taarruz’ın 101. Yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar Kocatepe’de açıklamalarda bulundu.

Akşener yerel seçimle ilgili yol haritalarını açıkladı. Akşener, yerel seçime kendi kadronlarıyla sandığa gideceklerini duyurdu.

Bu sırada Halktv, Sözcütv kanalların yanı sıra hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber de Akşener’in açıklamalarını canlı olarak ekranlara yansıttı.

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İktidara yakın A Haber’in Akşener’i canlı olarak yayınlaması “Hayırdır İnşallah” dedirtirken sosyal medyayı da sallayacak.

Öte yandan Akşener, tüm siyasi partilere, seçime ayrı ayrı girme çağrısı yaptı.

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