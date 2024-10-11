A-League kulüpleri transferde vites arttırdı

Steve Corica, 19 Ekim'de Brisbane Roar ile başlayacak olan sezon öncesi, yeni takımının kadrosunu yıldız oyuncularla oluşturdu. Amerikalı milyarder Bill Foley'in desteğiyle, Black Knights'in bu yılki debutunda başarılı olması bekleniyor. Corica, elinde 11 aktif veya eski Yeni Zelanda milli oyuncusu ile birlikte, şampiyonluk yaşamış üç Avustralyalı futbolcu bulunduruyor. Moreno, Auckland'ın beşinci ve son vize pozisyonunu dolduracak.

Corica, Moreno'nun imzasını onaylayarak, “Sözleşmeyi imzaladık. Vizesinin tamamlanmasını bekliyoruz, üç veya dört gün içinde burada olması gerekiyor” dedi. Moreno, Auckland'ın kadrosuna katılacak üçüncü Güney Amerikalı oyuncu olurken, ekibin değeri Transfermarkt verilerine göre 14.2 milyon dolara yükseldi.

Wellington Phoenix, Colakovski ile kadrosunu güçlendirdi. Yeni transferin deneyiminin yanı sıra hızı ve gol atma yeteneği de önemli. Teknik direktör Giancarlo Italiano, Colakovski'nin takım için büyük bir katkı sağlayacağına inanıyor.