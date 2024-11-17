A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Macaristan maçları aday kadrosu belli oldu

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.
A Erkek Milli Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 25 Kasım Pazartesi günü saat TSİ 20.00'de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlıların idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Ercan Osmani (A. Efes), Doğuş Özdemiroğlu (A. Efes), Erkan Yılmaz (A. Efes), Deshane Davis Larkin (A. Efes), Şehmus Hazer (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş JK), Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş JK), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), FC Bayern Münih (Almanya), Cedi Osman (Panathinaikos), Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)