A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak

Ay-Yıldızlılar, bu müsabakaların ikincisinde 10 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak. Millilerin, ABD'de oynayacağı ilk karşılaşmaya ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki ülke arasında A Milli düzeydeki ilk maç olacak. Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımının maçlarını oynadığı 50.500 koltuk kapasiteli Kenan Stadyumu da bu müsabaka ile ilk kez bir milli maçta futbolseverleri ağırlayacak.