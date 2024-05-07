A Milli Takım 3. kez Avrupa Şampiyonluğu istiyor

Teknik direktör İsmail Temiz yaptığı açıklamada, "İnşallah şampiyon gidip, şampiyon döneceğiz. Arkadaşlarımızın azmi, hırsı ve isteği gerçekten çok üst düzeyde." dedi.

Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımı, çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.



Çorumda kampa giren ay-yıldızlılar, Ahlatcı Çorum FK tesislerinde her gün ortalama 4 saat antrenman yapıyor.



Daha önce 2 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu kazanan milli takımın kampı, 16 Mayıs'a kadar devam edecek.



Ampute Milli Futbol Takımı İsmail Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek motivasyonla şampiyonaya hazırlandığını söyledi.



Çorum'un ardından bir kamp daha yapacaklarını anlatan Temiz, "O kampımızın ardından da Fransa'ya uçacağız. İnşallah şampiyon gidip, şampiyon döneceğiz. Arkadaşlarımızın azmi, hırsı ve isteği gerçekten çok üst düzeyde. Çalışmalarda bunları görebiliyoruz. Üçüncü defa Avrupa şampiyonluğu kupasını inşallah ülkemize kazandıracağız." dedi.



Şampiyona hazırlıklarına başlamak için ligi erken bitirdiklerini aktaran Temiz, şunları kaydetti:



"Bu süreçte biz hem sporcu seçimi, hem de gençleri ampute futboluna kazandırma adına birkaç kamp yaptık. Şu anda 19 sporcu kardeşimiz burada. Çok azimli, çok istekli, ülkeye üçüncü defa kupayı getirmek için ellerinden geleni yapacak sporcu kardeşlerimiz. Yani bayrak için, ülke için kanlarının son damlasına kadar mücadele edecek arkadaşlarımız burada. Onlara güvenim tam. Onlarla bu yolu yürüyoruz ama çok zor süreçlerden geçtik. Yoruldular. Hala çok yoğun çalışıyorlar. Günde 4 saat antrenman yapıyorlar. Kolay değil."



Ömer Güleryüz: "Rakipler zaten bizden çekiniyorlar"



Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılı forveti Ömer Güleryüz de Avrupa Şampiyonası'nda güçlü rakiplere karşı mücadele edeceklerini belirterek, üçüncü kez kupayı Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Kampın verimli geçtiğini belirten milli futbolcu, "Rakiplerimiz zaten bizden çekiniyorlardır. Çünkü bir ambargo koymuşuz, dünyada bir ambargomuz var. 2017'de Avrupa şampiyonu olduk, 2018'de dünya ikinciliği var. 2021 Avrupa şampiyonluğu, 2022 dünya şampiyonluğu. Rakipler zaten bizden çekiniyorlar. Çekinmeye de devam etsinler." ifadelerini kullandı.



Ömer Güleryüz, takım halinde elde edilen şampiyonlukların yanı sıra gol krallığı, en değerli oyuncu seçilme gibi bireysel başarıların da kendisini mutlu ettiğini vurguladı.



