A Milli Takım 90. sıradaki Ermenistan'ı yenemedi

Türkiye UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Takım 90. sıradaki Ermenistan'ı yenemedi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumunda oynanan maçta Milli Takım Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

Ermenistan’da Artak Dashyan 49. dakikada attığı golle ülkesini öne geçirirken Bertuğ Yıldırım 88. Dakikada bulduğu golle durumu eşitledi ve maç 1-1 bitti.

Bertuğ Yıldırım attığı bu beraberlik golü aynı zamanda kendisinin A Milli Takım kariyerindeki ilk gol konumunda.

FIFA ülkeler sıralamasında Türkiye 41. sırada yer alırken Ermenistan 90. sırada bulunuyor.

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