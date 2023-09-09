A Milli Takım 90. sıradaki Ermenistan'ı yenemedi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile karşı karşıya geldi.
Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumunda oynanan maçta Milli Takım Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.
Ermenistan’da Artak Dashyan 49. dakikada attığı golle ülkesini öne geçirirken Bertuğ Yıldırım 88. Dakikada bulduğu golle durumu eşitledi ve maç 1-1 bitti.
Bertuğ Yıldırım attığı bu beraberlik golü aynı zamanda kendisinin A Milli Takım kariyerindeki ilk gol konumunda.
FIFA ülkeler sıralamasında Türkiye 41. sırada yer alırken Ermenistan 90. sırada bulunuyor.