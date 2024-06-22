A Milli Takım darmadağın oldu. Montella'nın inadı yaktı. Portekiz fark attı

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

Milliler, Portekiz'e 3-0 kaybetti ve Gürcistan galibiyeti sonrası ilk mağlubiyetini aldı.

Portekiz'in gollerini 21. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydin (kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes attı.

Grupta 2'de 2 yapan Portekiz, bu sonuçla birlikte 6 puana yükseldi ve grup liderliğini aldı.

Türkiye ise 3 puanla 2. sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Çekya ile Gürcistan 1-1 berabere kaldı ve 1'er puan aldı.

SAMET AKAYDİN DAMGA VURDU

28. dakikada Samet Akaydin ile Altay Bayındır'ın pozisyonu, maçın adeta önüne geçti.

Portekiz'de Cancelo'dan gelen topu alan Samet, pasını Altay Bayındır'a atmak istedi.

Ancak o sırada kalesinden açılan Altay, topu alamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Ayrıca Vincenzo Montella'nın Arda Güler, Kenan Yıldız gibi isimleri yedek bıraktığı için çok konuşuldu ve tepki aldı.

SON MAÇ ÇEKYA İLE

Türkiye, gruptaki son maçını Çekya ile oynayacak.

Mücadele 26 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Kritik maç TSİ 22.00'de başlayacak.