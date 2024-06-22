A Milli Takım darmadağın oldu. Montella'nın inadı yaktı. Portekiz fark attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım darmadağın oldu. Montella'nın inadı yaktı. Portekiz fark attı

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve turnuvadaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

Milliler, Portekiz'e 3-0 kaybetti ve Gürcistan galibiyeti sonrası ilk mağlubiyetini aldı.

aa-20240622-34945015-34945014-2024-avrupa-futbol-sampiyonasi-turkiye-portekiz.jpg

Portekiz'in gollerini 21. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydin (kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes attı.

Grupta 2'de 2 yapan Portekiz, bu sonuçla birlikte 6 puana yükseldi ve grup liderliğini aldı.

aa-20240622-34944732-34944728-turkiye-v-portugal-euro-2024.jpg

Türkiye ise 3 puanla 2. sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Çekya ile Gürcistan 1-1 berabere kaldı ve 1'er puan aldı.

whatsapp-image-2024-06-22-at-19-29-39.jpeg

SAMET AKAYDİN DAMGA VURDU
28. dakikada Samet Akaydin ile Altay Bayındır'ın pozisyonu, maçın adeta önüne geçti.

Portekiz'de Cancelo'dan gelen topu alan Samet, pasını Altay Bayındır'a atmak istedi.

Ancak o sırada kalesinden açılan Altay, topu alamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Ayrıca Vincenzo Montella'nın Arda Güler, Kenan Yıldız gibi isimleri yedek bıraktığı için çok konuşuldu ve tepki aldı.

SON MAÇ ÇEKYA İLE
Türkiye, gruptaki son maçını Çekya ile oynayacak.

Mücadele 26 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Kritik maç TSİ 22.00'de başlayacak.

İlgili Haberler
Yaktın bizi Montella
Milli Takım'ın bahtsız bedevisini açıkladı. Öyle Fransızlar ki düşman başına
Son Haberler
Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü Dünya
Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü
Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü Dünya
Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü
Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi. Savunması pes dedirtti Yerel Haberler
Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi. Savunması pes dedirtti
Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde Spor
Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde
İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Yerel Haberler
İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı. 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında Gündem
Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı. 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında
Mersin Toroslar'da limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı Yerel Haberler
Mersin Toroslar'da limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı