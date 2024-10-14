A Milli Takım, İzlanda maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: AA
A Milli Takım, İzlanda maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek olan A Milli Takım karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

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Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. İdmanda oyuncuların oldukça neşeli olması dikkat çekti. Ay-yıldızlı ekipte aday kadroda yer alan tüm futbolcular, idmanda yer aldı.

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A Milli Futbol Takımının idmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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