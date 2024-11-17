A Milli Takım Karadağ Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Galler ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Kayseri'deki kampına devam ediyor. B Ligi 4'üncü Grup'taki son karşılaşması olan Karadağ mücadelesinin hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı ekip, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Galler maçında ilk 11'de yer alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahada yoğun bir çalışma programı uyguladı. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise 7’ye 7 maç yapıldı. Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun antrenmanda yer almadığı bildirildi.

A Milli Takım'ın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi. Ay-yıldızlılar, yarın Karadağ’a yapacakları yolculuk öncesinde saat 11.15’te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda, ilk 15 dakikası basına açık olan bir antrenman gerçekleştirecek. Takım, Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 16.00’da Karadağ'ın başkenti Podgorica’ya hareket edecek. Ayrıca teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, TSİ 19.30’da Podgorica Şehir Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek.