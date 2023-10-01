A Milli Takım'a Slovenya sürprizi: 3-0

Filenin Efeleri, Olimpiyat Elemeleri'nde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

A Milli Takım'a Slovenya sürprizi: 3-0

Editör: Fatma Demirkaya

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 2. maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan mücadeleden Slovenya 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Filenin Efeleri setleri 28-26, 30-28 ve 25-22'lik skorlarla kaybetti.

Tarihinde ilk kez çıktığı elemelere Sırbistan'ı mağlup ederek başlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda da yoluna taş koyan Slovenya'yı yine geçemedi.

Milliler, 8 Ekim'e kadar sürecek elemelerde B Grubu'nda bu maçın ardından ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek.

Milli takımın maç programı şöyle:

3 Ekim Salı:

10.00 Türkiye-ABD

4 Ekim Çarşamba:

13.30 Türkiye-Japonya

6 Ekim Cuma:

04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi:

04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar:

07.00 Türkiye-Tunus

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