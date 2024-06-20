A Milli Takım'da flaş Arda Güler gelişmesi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
A Milli Takım'da flaş Arda Güler gelişmesi

Portekiz maçına hazırlanan A Milli Takım'ın son antrenmanına yorgun olduğu gerekçesiyle Arda Güler katılmadı.

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu’nda yer alan A Millî Takımımız, 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, bu önemli maçın hazırlıklarını kamp yaptığı otelin sahasında sürdürüyor.

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Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, fitness salonunda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcularımız, daha sonra sahada top kontrolü ve pas çalışmalarıyla ısınmayı sürdürdü. Taktiksel ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren millî takımımız, antrenmanın son bölümünde çift kale maçla taktiklerini sahaya yansıttı.

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Arda Güler, yorgunluk nedeniyle antrenmana katılmazken, tedavisi süren İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

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Yarınki programda, A Millî Takımımız saat 12.00’de Barsinghausen’deki kamp merkezinde Portekiz maçının son idmanını yapacak. Ay-Yıldızlılar, saat 17.15’te Hannover’den Dortmund’a uçacak ve akşam saatlerinde BVB Stadyumu’nda çalışacak.

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Saat 21.00’de Teknik Direktör Vincenzo Montella ve millî oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, stadyumda basın mensuplarının karşısına çıkacak ve maç öncesi düşüncelerini paylaşacak.

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