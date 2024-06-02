A Milli Takım'da flaş gelişme. Ümit Milli Takım'a gönderildiler

2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Takım'da bugün flaş bir karar alındı.

EURO 2024 geniş aday kadrosuna davet edilen Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'a gönderildi.

Ümit Milli Takım yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak. Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan'ın özel maçın ardından A Milli Takımı'nın kampına dahil olacağı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcularımız Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın müsabaka kadrosuna alındı. Her iki futbolcumuz da Ümit Millî Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Millî Takımımızın kampına yeniden katılacak."