A Milli Takım'da inanılmaz olay. Papazlar kim? Cemal Ersen ortaya çıkardı

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un gönderilip, teknik direktörlüğe Vincenzo Montella'nın getirilmesi gündemdeki yerini korurken, Milliyet gazetecisinin usta spor yazarı Cemal Ersen, bugünkü köşesinde çarpıcı ifadeler kullandı.

"A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un gönderilmesine takmıyorum kafayı. Boşa geçen zamana ve riske giren Avrupa şampiyonası finallerine üzülüyorum" diyen Ersen, şu soruları peş peşe sıraladı:

- Alman hocayı günah keçisi ilan edenler şuna yanıt vermeli; Kuntz’u kim getirdi göreve?

- Kariyer ölçümü yapmadan, siciline bakmadan, ahbap-çavuş ilişkilerine dayanarak milli takımın 10 yıl geriye gitmesine kimler sebep oldu?

- Oyuncuların papazlar ve çömezler diye ayrışmasına kimler göz yumdu?

Ersen, şöyle devam etti:

Açık söylüyorum. En başta öfke kontrolü yapamayan Hamit Altıntop olmak üzere, istifa etmeyi düşünen var mı aralarında? Görevden “affa” bile razıyım, ama nerede o cesaret?

Milli takım şimdi Vincenzo Montella’ya emanet. Tarihten ders çıkarmayanlara soruyorum; bu takım hangi yabancı hoca ile başarılı oldu? Onlarcası geldi geçti, kim kalıcı izler bıraktı?

Bu takımın deneme tahtası olmadığını anladığımız, liyakat ve ehliyete değer verdiğimiz gün işler yoluna girecektir.

Yoksa Kuntz gider Montella gelir. Ve bu kısır döngü içinde arpa boyu yol alamayız.