A Milli Takım'da Portekiz maçı sonrası kaleci değişikliği. Kadrodan çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım'da Portekiz maçı sonrası kaleci değişikliği. Kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Doğan Alemdar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Doğan Alemdar yerine Başakşehir forması giyen Muhammed Şengezer kampa çağrıldı.

Milli kaleci Doğan Alemdar'ın sakatlığından dolayı kamptan ayrılmasına karar verilirken, genç kalecinin yerine Başakşehir forması giyen Muhammed Şengezer kadroya dahil edildi.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

''A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar’ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan’ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

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2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı.''

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