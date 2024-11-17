A Milli Takım'da sakatlık! Eren Dinkci kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Gökhan Sazdağı, A Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrıldı

Milli Takım kadrosunda Karadağ maçı öncesinde değişiklik

Dün oynanan Galler müsabakasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezası sebebiyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ müsabakası öncesinde Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nı kadroya dahil etmişti.