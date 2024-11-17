Milli Takım kadrosunda Karadağ maçı öncesinde değişiklik

A Milli Takım’ın deplasmanda oynayacağı Karadağ maçı öncesinde kadroda değişiklik yapıldı. Galler maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakçı’nın yerine Ümit Milli Takım’dan Cihan Çanak kadroya dahil oldu. Öte yandan Abdülkerim kamptan ayrıldı.

Milli Takım’dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"A Millî Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı."