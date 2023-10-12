A Milli Takım'da sürpriz 11. Montella'dan flaş kadro

A Milli Takımımız, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında bu akşam deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takım'da sürpriz 11. Montella'dan flaş kadro

Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milliler Montella yönetiminde ilk maçına çıkıyor.

İŞTE 11'LER:

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Türkiye
Uğurcan, Ferdi, Samet Akaydin, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih Özcan, İrfan, Hakan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
Hırvatistan
Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Petar Musa.

MONTELLA'DAN KADRO AÇIKLAMASI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Heyecan dorukta ama motivasyonumuz da dorukta. Sonuna kadar istekli olmamız gereken bir maç. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız ve göstereceğiz kendimizi." diye konuştu.
Sol bek tercihiyle ilgili de konuşan Montella, "İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk'in farklı özellikleri var. Beni ikna etti. Uluslararası maçlar oynayan bir oyuncu. Uluslararası arası maçların seviyesi farklıdır. O yüzden böyle bir karar aldım." dedi.
Vincenzo Montella ayrıca, "Dün de söyledim, benim futbola bakışımda, derinliğe koşu atan iyi futbolculara ihtiyacımız var. Kerem ve Barış bunlardan biri. O yüzden böyle bir taktik var. Rakip takımda da iki önemli stoper var. Bizim aslında amacımız onları hızımızla zor anlar yaşatmak. Bu maçlar heyecan verici ama bizim amacımız Almanya'ya en öncelikli gidebilmek" ifadelerini kullandı.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.

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