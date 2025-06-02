A Milli Takımın ABD ve Meksika maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran Cumartesi günü, East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak ve Türkiye saati ile 22.40'ta başlayacak ABD maçını, Panama Futbol Federasyonundan Fernando Moron yönetecek.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Moron'un yardımcılıklarını vatandaşları Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.

Millilerin, Kenan Stadyumu'nda Meksika ile 11 Haziran Çarşamba günü, Türkiye saati ile sabaha karşı 04.00'te karşı karşıya geleceği müsabakayı ise St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan Moeth Gaymes yönetecek.

Gaymes'in yardımcılıklarını vatandaşı Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves yapacak. Karşılaşmada Brayan Cruz, dördüncü hakem olarak görev alacak.