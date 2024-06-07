A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı. Montella herkesi şaşırttı

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleşecek olan EURO 2024 öncesi A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu.
Millilerin İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella turnuvaya sayılı günler kala yanında götüreceği 26 kişiyi belirledi.
Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar ve Abdülkadir Ömür Montella'nın kararıyla kadrodan çıkarıldı.
Bu sezon La Liga ekiplerinden Valencia'da iyi bir performans sergileyen Cenk Özkaçar'ın kadroda olmaması taraftarları şaşırttı.
İşte millilerin kadrosu:
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