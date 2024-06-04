A Milli Takım'ın İtalya maçı ilk 11'i belli oldu. Montella herkesi şaşırttı

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A Milli Takım'ın İtalya maçı ilk 11'i belli oldu. Montella herkesi şaşırttı

Millilerimiz hazırlık maçında İtalya ile karşılaşıyor.

14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024 öncesi millilerimiz son sınava İtalya karşısında çıkıyor.

TSİ 22.00'de Renato Dell'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye az bir zaman kala ilk 11'ler belli oldu.

Almanya'daki turnuva öncesi oyuncularını deneyecek olan Montella'nın tercihleri taraftarı şaşırttı.

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.

Türkiye; Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız

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