A Milli Takımı'nda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
A Milli Takımı'nda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor'un oynadığı maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün hastanede yapılan tetkiklerinde sol diz iç yan bağda gerilme ve ödem tespit edildi.

28 yaşındaki defans oyuncusu milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken Çağlar Söyüncü ilk yarıda sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Milli futbolcu için bugün hastanede MR görüntülemesi yapılırken, sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımızda Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada darbe alan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.

ADAY KADRODAN DA ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı.

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