A101 teknesine rekor zam. Fiyatı dudak uçuklattı

ShiftDelete.Net'ten Mert Can Aka'nın haberine göre, geçtiğimiz ağustos ayında A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne fiyatından dolayı uzun bir süre tartışmalara konu oldu. Bunun ardından ekim ayında 27 bin 999 TL fiyata sahip İsatek Aras 4.25 m fiber tekne satışa çıktı. Şimdiyse bir kez daha Marin Boat kataloğa eklendi.



FIBER TEKNEYE YÜZDE 37.5'LIK ZAM

A101 tarafından yaklaşık 5 ay sonra tekrar satışa sunulan Marin Boat 4.95 m Samba Deluxe kamaralı fiber tekne bu sefer yüzde 37.5’lik fiyat zammıyla 79 bin 999 TL yerine 109 bin TL’ye karşımıza çıkıyor.



Teknenin özellikleri ise şu şekilde:



Tekne boyu: 4.95 m

Tekne genişliği: 2.15 m

Tekne küpeşte yüksekliği: 1 m

Tekne iç yüksekliği: 70 cm

Motorsuz ağırlık: 500 kg

Taşıma kapasitesi: 900 kg

Yolcu kapasitesi: 7 kişi

Dolap sayısı: 5

Su tankı kapasitesi: 50L



Kamara ölçüleri

Uzunluk: 185 cm

Genişlik: 165 cm

Yükseklik: 130 cm

Önerilen motor gücü: 30HP- 60HP

CE belgeli, AB standartlarına uygun

2 yıl garanti





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