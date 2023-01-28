A101 teknesine rekor zam. Fiyatı dudak uçuklattı

ShiftDelete.Net'ten Mert Can Aka'nın haberine göre, geçtiğimiz ağustos ayında A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne fiyatından dolayı uzun bir süre tartışmalara konu oldu. Bunun ardından ekim ayında 27 bin 999 TL fiyata sahip İsatek Aras 4.25 m fiber tekne satışa çıktı. Şimdiyse bir kez daha Marin Boat kataloğa eklendi.
FIBER TEKNEYE YÜZDE 37.5'LIK ZAM
A101 tarafından yaklaşık 5 ay sonra tekrar satışa sunulan Marin Boat 4.95 m Samba Deluxe kamaralı fiber tekne bu sefer yüzde 37.5’lik fiyat zammıyla 79 bin 999 TL yerine 109 bin TL’ye karşımıza çıkıyor.
Teknenin özellikleri ise şu şekilde:
Tekne boyu: 4.95 m
Tekne genişliği: 2.15 m
Tekne küpeşte yüksekliği: 1 m
Tekne iç yüksekliği: 70 cm
Motorsuz ağırlık: 500 kg
Taşıma kapasitesi: 900 kg
Yolcu kapasitesi: 7 kişi
Dolap sayısı: 5
Su tankı kapasitesi: 50L
Kamara ölçüleri
Uzunluk: 185 cm
Genişlik: 165 cm
Yükseklik: 130 cm
Önerilen motor gücü: 30HP- 60HP
CE belgeli, AB standartlarına uygun
2 yıl garanti
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