28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

A101 teknesine rekor zam. Fiyatı dudak uçuklattı

Zincir market A101'in ara ara kataloğuna eklediği 4,95 metre uzunluğundaki fiber tekneye zam geldi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 09:32
Takip Et

A101'nin teknesine rekor zam

A101 teknesine rekor zam. Fiyatı dudak uçuklattı
+
Aa
-

ShiftDelete.Net'ten Mert Can Aka'nın haberine göre, geçtiğimiz ağustos ayında A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne fiyatından dolayı uzun bir süre tartışmalara konu oldu. Bunun ardından ekim ayında 27 bin 999 TL fiyata sahip İsatek Aras 4.25 m fiber tekne satışa çıktı. Şimdiyse bir kez daha Marin Boat kataloğa eklendi.

FIBER TEKNEYE YÜZDE 37.5'LIK ZAM
A101 tarafından yaklaşık 5 ay sonra tekrar satışa sunulan Marin Boat 4.95 m Samba Deluxe kamaralı fiber tekne bu sefer yüzde 37.5’lik fiyat zammıyla 79 bin 999 TL yerine 109 bin TL’ye karşımıza çıkıyor.

Teknenin özellikleri ise şu şekilde:

Tekne boyu: 4.95 m
Tekne genişliği: 2.15 m
Tekne küpeşte yüksekliği: 1 m
Tekne iç yüksekliği: 70 cm
Motorsuz ağırlık: 500 kg
Taşıma kapasitesi: 900 kg
Yolcu kapasitesi: 7 kişi
Dolap sayısı: 5
Su tankı kapasitesi: 50L

Kamara ölçüleri
Uzunluk: 185 cm
Genişlik: 165 cm
Yükseklik: 130 cm
Önerilen motor gücü: 30HP- 60HP
CE belgeli, AB standartlarına uygun
2 yıl garanti

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Dūşūn bu milletin yakasından maçkalı
28.01.2023 09:47
Akpli zehra 4.5 milyon $ verip yat alacağına böyle bir tekne alsaydıya tangacığını giyip gözden uzak denize girerdi.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
2
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
3
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
4
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
5
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿ABD’de 5 polisin döverek öldürdüğü gencin "Anne" diyerek yardım istediği görüntüleri yayınlandı
﻿ABD’de 5 polisin döverek öldürdüğü gencin
﻿ABD’de 5 polisin döverek öldürdüğü gencin "Anne" diyerek yardım istediği görüntüleri yayınlandı
﻿Kağıthane'de taciz iddiasına esnaf dayağı
﻿Kağıthane'de taciz iddiasına esnaf dayağı
﻿Kağıthane'de taciz iddiasına esnaf dayağı
﻿Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
﻿Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
﻿Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
﻿Kağıt toplayıcılarının yaptığına bak. Gaz vanasını kestiler panik yaşandı
﻿Kağıt toplayıcılarının yaptığına bak. Gaz vanasını kestiler panik yaşandı
﻿Kağıt toplayıcılarının yaptığına bak. Gaz vanasını kestiler panik yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.