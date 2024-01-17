Hint sinemasının önde gelen yıldızlarından biri olarak tanınan Aamir Khan hayatına ve mesleğine dair ayrıntılar merak konusu. Peki, Aamir Khan kimdir? Aamir Khan kaç yaşında nereli?

AAMİR KHAN KİMDİR?

Hindistan'ın Mumbai, Maharashtra şehrinde 14 Mart 1965 tarihinde dünyaya gelen Aamir Khan'ın tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır.

Aamir Khan çocuk yaşta sinema dünyasına adım atmış ve Nasir Hussain’in müzikal filmi "Yaadon Ki Baaraat"ta sekiz yaşında şarkı söyleyerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Bir yıl sonra, babası Nasir Hussain'in yapımcılığını üstlendiği "Madhosh" filminde Mahendra Sandhu'nun gençliğini canlandırmıştır.

Aamir Khan'ın sinema kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer almasıyla bilinir. 1990 yılında beş filmi art arda çıkan Aamir Khan, oyunculuk yeteneği ve film seçimleriyle büyük beğeni kazanmıştır.

1986 yılında Reena Dutta ile evlenen Aamir Khan, bu evlilikten Junaid adında bir oğul ve Ira adında bir kız sahibi oldu. Ancak, 2002 yılında boşanma kararı almışlardır.

İkinci evliliğini 2005 yılında yönetmen Kiran Rao ile gerçekleştiren Aamir Khan'ın bu evliliğinden Azad adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Aamir Khan, hem kişisel hayatındaki başarıları hem de Bollywood'daki etkileyici kariyeri ile geniş bir hayran kitlesi tarafından takdir edilmektedir.