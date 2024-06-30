AB Başkanı, Mısır'da

Mısır'ın başkentindeki toplantıda konuşan von der Leyen, "Bu konferansta Avrupalı şirketler 40 milyar Avro'yu aşan 20'den fazla yeni anlaşmaya imza atıyor" dedi.

Konferans, borçlu Kuzey Afrika ülkesini desteklemek üzere Mart ayında 7.4 milyar avroluk bir AB finansman paketinin imzalanmasının ardından geldi.

Stratejik ortaklık anlaşması, Avrupa'ya enerji satışının arttırılması ve göçün durdurulması karşılığında mali destek sağlıyor.

AB Başkanı, finansman paketinin ilk dilimine atıfta bulunarak "Bugün, makro-finansal yardımın ilk bir milyar Avroluk dilimini imzalıyoruz" dedi.

Von der Leyen, bir dizi orta ve uzun vadeli krediden oluşan makro finansal yardımın, "ortaklık kapsamındaki 7.4 milyar avroluk AB mali desteğinin büyük çoğunluğunu oluşturduğunu" söyledi ve anlaşmanın bir parçası olarak Avrupa'dan 1.8 milyar avroluk yatırım daha beklendiğini de sözlerine ekledi.

Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır, hızlı enflasyonun damgasını vurduğu ciddi bir ekonomik krizle boğuşurken ciddi bir mali yardıma ihtiyaç duyuyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, açılış konuşmasında konferansın amacının "Avrupalı şirketlerin Mısır'daki yatırım fırsatlarından yararlanmalarını sağlamak" olduğunu söyledikten sonra etkinliğin gündeminin "istihdam, ekonomik büyüme, yeşil ve yenilenebilir enerjiler" üzerine odaklanacağını ekledi.

Mart ayında imzalanan yardım anlaşması sayesinde Mısır, dövize erişim sağlamak için doğal gaz rezervlerine güvenirken, AB de Ukrayna'daki savaştan bu yana Rus gazına alternatifler arıyor.

Von der Leyen, Mısır'ın komşu Gazze ve Sudan'da savaş sürerken Mısır'ın istikrar ve refahının "tüm bölge için elzem" olduğunu belirtti.