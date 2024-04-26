AB Filistin'e 68 milyon avroluk insani yardım gönderiyor

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın Gazze'deki insani krizin derinleşmesi ve sahadaki ihtiyaçların artması göz önünde bulundurularak alındığı bildirildi.

68 milyon avroluk yardım, halihazırda Gazze'de Filistinli sivillere insani yardım sağlayan kuruluşlara tahsis edilecek. Yardım ile Filistinlilere gıda, sağlık, barınma ve su desteği sağlanması hedefleniyor.

AB Komisyonu yetkilisi, Filistin'deki insani durumun son derece endişe verici olduğunu belirterek, "Bu yardımların Filistinlilere ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.

AB, Filistin halkına uzun süredir insani yardım sağlıyor. 2023 yılında AB, Filistin'e toplamda 460 milyon avroluk insani yardım göndermişti.