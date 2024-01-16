AB, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği Salı günü Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ı 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılar nedeniyle kara listesine ekledi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Sinvar'ın AB'nin "terörist" listesine eklendiği, bu kararın Hamas'ın oluşturduğu tehdit ve 7 Ekim 2023'te İsrail’e yönelik saldırıları sebebiyle alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Sinwar'ın 27 ülkeden oluşan AB'de mal varlığının dondurulacağı ve AB vatandaşlarının onunla işlem yapmasını yasaklayacağı anlamına geliyor.

Sinwar'ın Fransa'daki varlıklarının toplam değeri belirtilmedi.

Söz konusu yaptırımın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Filistinli İslamcı hareket Hamas, AB tarafından “terörist” örgüt olarak tanınıyor.