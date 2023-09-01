AB ile Rusya arasında ticaret azalıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ikinci çeyrekteki toplam ticaretinde Rusya'nın payı yüzde 2'nin altına geriledi.

KAYNAK: AA
AB ile Rusya arasında ticaret azalıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), ikinci çeyrekte AB ile Rusya arasında yapılan ticarete ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'nin Rusya ile ticareti Ukrayna'daki savaşın ardından uygulanan yaptırımlardan büyük ölçüde etkilendi.

AB'nin toplam ithalatında Rusya'nın payı Şubat 2022'de yüzde 9,6 seviyesindeyken bu oran Haziran 2023'te yüzde 1,7'ye düştü. Bu dönemde, Rusya'nın AB ihracatındaki payı da yüzde 3,8'den yüzde 1,4'e geriledi.

Rusya'nın ikinci çeyrekte AB'nin toplam ticaretindeki payı ise yüzde 2'nin altına indi.

AB, Mart 2022'de enerji ürünlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle 18,5 milyar avroyla Rusya'ya karşı en yüksek ticaret açığını verdi. AB-Rusya arasında ticaret açığı bu yılın haziran ayı itibarıyla ise 400 milyon avro seviyesine kadar indi.

AB'nin Rusya'ya ihracatı Mart 2022'de 3,4 milyar avro seviyesindeyken Haziran 2023'te 2,9 milyar avro oldu.

Savaş öncesi dönem olan 2021'in ikinci çeyreğinde AB doğal gazının yüzde 38,5'ini, petrolünün yüzde 29,2'sini ve kömürünün yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik etmişti. Bu yılın ikinci çeyreğinde ise AB'nin Rusya'dan doğal gaz ithalatının payı yüzde 12,9'a, petrol ithalatının payı yüzde 2,3'e ve kömür ithalatının payı sıfıra indi.

AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binden fazla kişi ve 250'ye yakın kurumun mal varlıkları donduruldu.

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