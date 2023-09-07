AB ile Türkiye arasında 781 milyon Euroluk sığınmacı anlaşması

AB Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varheyli Ankara’ya düzenlediği ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede AB-Türkiye ilişkileri ele alındı.

781 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Varheyli’nin Ankara ziyareti sırasında Türkiye’de en zor durumdaki sığınmacılar için kullanılmak üzere 781 milyon euroluk AB fonu sağlanmasını öngören bir sözleşme de imzalandı. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, söz konusu fonun “Türkiye’de en zor durumdaki sığınmacılara yönelik sosyal güvenlik ağının oluşturulması için kullanılacağı” belirtildi.

AB Komisyonu’nun açıklamasında Sosyal Güvenlik Ağı (SSN) sözleşmesinin, 2016 yılında başlatılan AB tarihinin en büyük insani yardım programı olan Acil Sosyal Güvenlik Ağı’nın devamı niteliğinde olduğu belirtilirken, bugünkü imza ile AB’nin 2011’den bu yana sığınmacılar için yaptığı yardımları 10 milyar euronun üzerine çıkardığı öne sürüldü.

Varheyli sözleşme ile ilgili açıklamasında, “Bugün en savunmasız durumdaki sığınmacılara desteğin sürdürülmesi amacıyla, şimdiye kadar imzalanan en büyük tekil AB sözleşmesi olan 781 milyon euroluk sözleşmeyi imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sözleşme, AB’nin dünyanın en büyük sığınmacı toplumunu barındıran Türkiye’ye yönelik devam eden dayanışmasını ve sarsılmaz desteğini gösteriyor ve Türkiye’ye yaptığımız yardımların miktarını 10 milyar euronun üzerine çıkarıyor. Türk yetkililerle yakın iş birliği içinde 2023 sonrasında da desteğimizi sürdürme kararlılığını taşıyoruz” dedi.