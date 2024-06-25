AB İsrail’in planını deşifre etti

Düzenleme: Kaynak: AA
AB İsrail’in planını deşifre etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı adım adım ilhak etme niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklama yaparak, bakanların Gazze'deki durumu ele aldıklarını ifade etti.

Gazze'de insani yardımların girebilmesi için ateşkes olmadan bu mümkün olmayacağını belirten Borrell, bölgedeki yayılma riskinin ciddi endişe kaynağı olduğunu vurguladı. İsrail ile Lübnan arasında çatışmanın önlenmesi için ABD ve Fransa'nın aktif arabuluculuk çabalarını desteklediklerini söyledi.

Borrell, AB'nin Gazze konusunda ortak bir tutum oluşturmadığını belirtti ve AB bakanlarına hem İsrail hem de Filistin ile ilişkileri detaylı bir belge ile aktardıklarını ve ortak bir duruş inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Savaşın daha da uzun sürmesini bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Borrell, "Maalesef öyle görünüyor. Bu savaş, Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalıp kalmayacağını test edecek bir süreç gibi görünüyor. Batı Şeria'da ise durumun ne olduğuna bakın. Orada uluslararası hukuk bir kez daha sınanacak. Batı Şeria'nın adım adım ilhak edilmesi konusunda net bir irade olduğunu görüyoruz. Ancak bu durumun barış getirmeyeceği kesin" şeklinde konuştu.

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