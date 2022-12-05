Bu kan grubuna sahip olanlar yandı. Yüzde 82'sinde bunama riski var

Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'de yayınlanan bir araştırmaya göre kan grubu ile bunama arasında bir bağlantı ortaya çıktı.

Üç yıl boyunca 30.000'den fazla kişinin gözlemlendiği daha büyük bir çalışmanın parçası olan çalışmanın yazarları, çalışma sırasında düşünme ve hafıza sorunları yaşayan 495 katılımcı belirledi ve bunları bilişsel bozukluğu olmayan 587 kişiyle karşılaştırdı.

BU KAN GRUBUNUN DEMANS RİSKİ YÜZDE 82

AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip olanlara göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığının yüzde 82 daha fazla olduğunu bulmuşlardır.

Mynet’de yer alan bilgilere göre, bu AB grubuna sahip kişilerin sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu bir proteinin sonucu olabilir.

Araştırmacılar ayrıca kan pıhtılaşmasına yardımcı olan protein faktörü VIII'in kan seviyelerine de baktılar. Araştırmaya göre, yüksek düzeyde faktör VIII proteini olan kişilerde, bu protein düzeyi düşük olan kişilere göre düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılıkları yüzde 24 daha fazla olduğundan, bunama riski de daha yüksekti.

İNME RİSKLERİ DE YÜKSEK

AB kanına sahip kişilerde demansa yol açabilen inme riski daha yüksektir . Aynı araştırmacı grubu tarafından yapılan farklı bir çalışma, kan grubu 0 ile karşılaştırıldığında, kan grubu AB'nin artmış inme riski ile ilişkili olduğunu, buna karşın kan grubu A ve B'nin olmadığını buldu. WebMD'ye göre, felç geçirmiş kişilerin bunama geliştirme olasılığı, felç geçirmemiş kişilere göre çok daha fazladır.