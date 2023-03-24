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AB'nde bankacılık sektörünün durumunu görüşülüyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ABD'de başlayan ve ardından İsviçre'deki Credit Suisse'i etkileyen bankacılık sektöründeki çalkantıları görüşmek üzere toplandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 12:52
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AB liderleri bankacılık sektörünün durumunu görüşüyor

AB'nde bankacılık sektörünün durumunu görüşülüyor
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AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumu başladı.

"Avro Zirvesi" adlı oturuma AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlık ediyor. Toplantıya, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de katılıyor.

Toplantı girişinde konuşan Donohoe, AB bankalarının güçlü düzenlemeler sayesinde sektörde yaşanan karışıklığa dayanabileceğini belirtti.

AB bankacılık sisteminin likidite miktarına ve dayanıklılığına güvendiğine işaret eden Donohoe, geçmişte alınan tedbirlerin sektörün istikrarını koruduğunu ifade etti.

Liderler, özellikle ABD'deki banka iflasları ve İsviçre'deki bankacılık krizinin AB'ye olası etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Geçen haftalarda ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, Avrupa'da da İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalardaki belirsizlikleri artırmıştı.

İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu. (AA)

 

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