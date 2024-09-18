AB mahkemesi Google'a 1,5 milyar euroluk para cezasını iptal etti

Karar, AB'de rekabet hukukunun uygulanmasına ilişkin önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Lüksemburg'da bulunan ve AB'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı'nın bir parçası olan Genel Mahkeme, Google’ın çatı şirketi Alphabet'in, AB Komisyonu’nun verdiği cezaya karşı açtığı davada nihai kararını açıkladı. Mahkeme, Google’a 2019 yılında kesilen 1,49 milyar avroluk cezanın yürürlükten kaldırılmasına hükmetti. Kararın gerekçesinde, Google AdSense ile ilgili olarak AB Komisyonu'nun bazı sözleşme maddelerinin süresini değerlendirirken hata yaptığı belirtildi.

GOOGLE’A KESİLEN PARA CEZASININ ARKA PLANI

AB Komisyonu, 2019 yılında Google’a internet reklamcılığı alanında sunduğu AdSense hizmetinde rekabete aykırı uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle ceza kesmişti. Google AdSense, internet sitesi sahipleri ile reklam verenler arasında aracılık yapan bir hizmet olarak işlev görüyor. Komisyon, Google'ın bu hizmeti kullanarak piyasa hakimiyetini kötüye kullandığını ve rakiplerinin faaliyetlerini kısıtladığını öne sürmüştü. Bu iddialara göre Google, AdSense kullanıcılarına diğer rakip reklam ağlarının kullanımı konusunda kısıtlayıcı hükümler getirmişti.

Ancak Genel Mahkeme, bu cezayı iptal eden kararında AB Komisyonu'nun Google’a yönelik iddialarında bazı sözleşme hükümlerinin sürelerinin hatalı değerlendirildiğini belirtti. Mahkeme, sözleşme süresine ilişkin bu hatalı değerlendirme nedeniyle ceza kararının geçersiz olduğuna hükmetti.

AB VE GOOGLE ARASINDAKİ REKABET DAVALARI

Bu iptal kararı, Google'ın AB ile yaşadığı ilk yasal mücadele değil. AB Komisyonu, son yıllarda Google’a yönelik çeşitli rekabet soruşturmaları yürütmüş ve teknoloji devine büyük miktarlarda para cezaları kesmişti. Bu davalar, genellikle Google’ın piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak rakiplerini dezavantajlı duruma düşürdüğü iddialarına dayanıyordu. Ancak bu son karar, Google için büyük bir yasal zafer olarak değerlendiriliyor.

AB Komisyonu'nun karara karşı bir üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak şu anki durumda, 1,49 milyar avroluk cezanın iptali, Google'ın Avrupa'daki yasal mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti.