AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Moldova'ya ekonomik destek sağlamak için ülkeden ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları 1 yıl için askıya almayı planlıyor.

AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor

AB Komisyonu, Moldova'ya yönelik ithalat vergileri ve kotaların askıya alınmasını içeren düzenleme teklifinin üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulduğunu duyurdu.

Buna göre, Moldova'nın AB ülkelerine ihraç ettiği ürünlere yönelik kota ve vergi gibi çeşitli ticari kısıtlamalar 1 yıl süreyle uygulanmayacak.

Benzer bir düzenleme geçen yıl sınırlı sayıda ürünü kapsayacak biçimde 1 yıl için uygulamaya konmuştu.

Son teklif, ürün kısıtlamalarının kaldırılmasını ve uygulamanın uzatılmasını içeriyor.

Rusya-Ukrayna savaşı Moldova ekonomisini de zor duruma sokmuştu. Söz konusu ticaret serbestisi ile AB, Moldova ekonomisine destek sağlamayı hedefliyor. (AA)

Öne Çıkanlar
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Telefon bataryası infilak etti Güncel
Telefon bataryası infilak etti
Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü Güncel
Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü
Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir Siyaset
Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir
Mehmet ne demek? Mehmet isminin anlamı nedir? Keşfet
Mehmet ne demek? Mehmet isminin anlamı nedir?
Teknolojik cihazlar fıtık yapar mı Sağlık
Teknolojik cihazlar fıtık yapar mı
Tatlı düşkünlüğü genetik mi Sağlık
Tatlı düşkünlüğü genetik mi
Son dakika... Uluslararası polis, dark web ağı baskını yaptı: 288 gözaltı Güncel
Son dakika... Uluslararası polis, dark web ağı baskını yaptı: 288 gözaltı