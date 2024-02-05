AB Rusya'ya karşı büyük yaptırımlar planlıyor

Şubat sonunda Ukrayna ile savaşın 2.yılına girecek olan Rusya'ya yönelik Batı dünyasının yaptırımlarının daha da sertleştirileceği iddia edildi.

Der Spiegel'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği, 200'den fazla kişi ve şirkete yönelik tedbirleri büyük ölçüde genişletmek istiyor.

Gazetede yer alan iddialar gerçekleşirse bunun 13. tedbir paketi olacağı belirtildi. Bu paketle birlikte AB'deki varlıklarının dondurulması gereken kişi ve kurumların listesinin önemli ölçüde genişletilmesi öngörülüyor.

Ayrıca Rusya'nın askeri ve teknolojik olarak güçlenmesine veya savunma ve güvenlik sektörünün gelişmesine katkıda bulunan diğer şirketlere de yaptırım uygulanmasının beklendiği belirtildi. Böylece artık AB'den kendilerine askeri amaçlı mal ve teknolojilerin satılmasına izin verilmeyecek.

13. yaptırım paketinin hafta sonu AB Komisyonu'nun üst düzey yetkilileri tarafından üye ülke temsilcilerine sunulduğu, bir sonraki adımın ise, 27 üye devletin tamamının resmi olarak kabul etmesi gereken bir yaptırım kararı taslağının geliştirileceğinin olduğu belirtildi.

Bugüne kadar Rusya'ya yönelik son AB yaptırım paketi , diğer hususların yanı sıra, Rusya'dan Avrupa Birliği'ne elmas ve pırlantalı mücevher ithalatının yasaklanmasını da içeriyordu . Uzun süredir ham petrol, kömür, çelik, altın ve lüks mallara yönelik geniş kapsamlı bir ithalat yasağının yanı sıra bankalara ve finans kuruluşlarına karşı cezai tedbirler uygulanıyor. Hazırlanan pakette yeni bir ithalat yasağının planlanmadığı bildirildi.