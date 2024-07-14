AB ve NATO’dan Trump suikastına tepki

Kaynak: AA
AB ve NATO’dan Trump suikastına tepki

ABD Başkan adayı Donald Trump’a düzenlenen silahlı saldırıya AB ve NATO’dan tepki geldi.

AB ve NATO, ABD'deki eski Başkan Donald Trump'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın seçim kampanyası mitingi sırasında gerçekleşen saldırıya derin bir şok yaşadığını ifade etti. Von der Leyen, "Siyasi şiddet demokraside yer bulmamalıdır" diyerek Trump'a acil şifa dileklerini iletti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak, "Siyasi şiddet demokraside kesinlikle kabul edilemez" vurgusunu yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın maruz kaldığı saldırı karşısında büyük şok yaşadığını belirtti. Borrell, "Siyasi temsilcilere yönelik kabul edilemez şiddet eylemleriyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gördük. Bu suikast girişimini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Twitter'daki paylaşımında, "Eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında şoke oldum. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi ve saldırıyı kınadığını belirtti. Stoltenberg, "Siyasi şiddet demokrasilerde yeri olmayan bir olgudur. NATO müttefikleri olarak özgürlüğümüzü ve değerlerimizi savunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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