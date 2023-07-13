Abahan kelimesi ne anlama geliyor? Abahan ne demek?

Abahan kelimesi nedir? Abahan kelimesinin anlamları nedir? Abahan’ın Türk Mitolojisinde farklı anlamları vardır.

Abahan kelimesi ne anlama geliyor? Abahan ne demek?

Türk Mitolojisinde Abahan kelimesi efsanevi Hakan anlamına geliyor. Abahan, Abağan, Abığan olarak da biliniyor.

Ayrıca Abahan’ın yağmur yağdırdığına ve Altayları koruduğuna inanılıyor. ,

Abahan Nehri ise Abakan Dağından doğan bir ırmak olduğu biliniyor. Nehir, Hakasya Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunuyor.

Abahan’ın sözcük anlamına bakıldığında ayı han veya ayı kanı olarak anılıyor. Kelime, “abartmak” ve “azmak” fiillerinde olduğu için büyüklük ve şiddet anlamları da taşıyor.

Öte yandan Anadolu Türkçesinde Abakan sözcüğü cömert, şerefli, onurlu anlamlarına gelir.

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